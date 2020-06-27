Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів

Шахтар зібрав чималу аудиторію на матчі проти Зорі

Джерело - Чемпіон.

Прямо зараз Шахтар за підтримки своїх уболівальників проводить матч із Зорею.

Через карантинні обмеження футбол в Україні поки що проходить при закритих трибунах, але завдяки титульному партнеру клуба Parimatch справжнім фанам це не завадило опинитися на стадіоні і бути ще ближче до команди, ніж раніше.

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Вболівальники скористалися унікальною можливістю відчути чемпіонський дух команди завдяки Zoom-трансляції. Кожен охочий в режимі онлайн занурився в атмосферу матчу Шахтар - Зоря, після якого разом з донеччанами відсвяткує довгоочікувану перемогу в Прем'єр-лізі.