 Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів

Сьогодні 20:30 2287 0
Шахтар зібрав чималу аудиторію на матчі проти Зорі
Шахтар зібрав на трибунах Олімпійського близько 5 тис фанатів
#Шахтар, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Прямо зараз Шахтар за підтримки своїх уболівальників проводить матч із Зорею.

Через карантинні обмеження футбол в Україні поки що проходить при закритих трибунах, але завдяки титульному партнеру клуба Parimatch справжнім фанам це не завадило опинитися на стадіоні і бути ще ближче до команди, ніж раніше.

Актуально: Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Вболівальники скористалися унікальною можливістю відчути чемпіонський дух команди завдяки Zoom-трансляції. Кожен охочий в режимі онлайн занурився в атмосферу матчу Шахтар - Зоря, після якого разом з донеччанами відсвяткує довгоочікувану перемогу в Прем'єр-лізі.

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