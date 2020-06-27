Шахтар - Зоря: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Носпечений чемпіон України - Шахтар у 28 турі української Прем'єр-ліги прийматиме Зорю.

Матч відбудеться у суботу, 27 червня, на стадіоні Металіст. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Шахтар - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 27 турі Шахтар вирвав перемогу в Олександрії (3:2), а Зоря виграла надважливу гру в Десни (1:2). Нагадаємо, Зоря продовжує боротьбу за друге місце. У луганців - 52 очки. У Динамо на 3 очки більше.