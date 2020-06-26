У кількох гравців Руху тиждень тому був діагностований CoViD-19

Джерело - Чемпіон.

Керівництво клубу Рух на чолі з Григорієм Козловським і Мироном Маркевичем організували для команди і тренерського штабу спільний обід.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше повідомляли, що у Русі у кількох гравців було виявлено коронавірус. Матч команди з Агробізнес був через це перенесений на 7 липня. І ось що виникла паузу Вінниківці використовували більш ніж несподіваним чином. Провели спільний обід Масок, рукавичок та інших засобів захисту при цьому на відео, опублікованому Ruh TV напередодні, не спостерігалося.