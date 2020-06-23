Визначилась дата матчу Рух – Агробізнес

У зв’язку з виявленням позитивних результатів на COVID-19 у стані Руху гра проти Агробізнеса, запланована на 24 червня, у цей день не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

ПФЛ вирішила перенесла матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на 7 липня.

Впродовж цього тижня гравці львівського клубу мають пройти ще одне ПЛР-тестування. В разі успішного проходження медобстеження першим офіційним матчем для "жовто-чорних" у 2020-му році має стати гра у Миколаєві, 29 червня.

Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.

Раніше, СОVID-19 поширився в Карпатах, Русі та Олімпіку.