Джерело - fcrukh.com.
У зв’язку з виявленням позитивних результатів на COVID-19 у стані Руху гра проти Агробізнеса, запланована на 24 червня, у цей день не відбудеться.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
ПФЛ вирішила перенесла матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на 7 липня.
Впродовж цього тижня гравці львівського клубу мають пройти ще одне ПЛР-тестування. В разі успішного проходження медобстеження першим офіційним матчем для "жовто-чорних" у 2020-му році має стати гра у Миколаєві, 29 червня.
Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.