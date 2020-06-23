 Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу

Сьогодні 16:12 1089 0
Визначилась дата матчу Рух – Агробізнес
Матч Руху перенесли через спалах коронавірусу
#Рух, #Агробізнес, #Перша ліга

Джерело - fcrukh.com.

У зв’язку з виявленням позитивних результатів на COVID-19 у стані Руху гра проти Агробізнеса, запланована на 24 червня, у цей день не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

ПФЛ вирішила перенесла матч 20-го туру Першої ліги Рух – Агробізнес на 7 липня.    

Впродовж цього тижня гравці львівського клубу мають пройти ще одне ПЛР-тестування. В разі успішного проходження медобстеження першим офіційним матчем для "жовто-чорних" у 2020-му році має стати гра у Миколаєві, 29 червня.

Нагадаємо, у гравця Балкан діагностували коронавірус.

Раніше, СОVID-19 поширився в Карпатах, Русі та Олімпіку.

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