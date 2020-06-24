Циганик: Ось де Бойко вбив Колос? Я не побачив жодного вбивства

У матчі з Динамо арбітр Сергій Бойко лояльніше поставився до Колоса.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик

"Розкажіть, в яких моментах матчу Динамо – Колос арбітр "вбив" Ковалівку? Я розумію емоції, розумію, що довго дивляться, що з цим є проблема. У нас тераріум у судівському корпусі. Старші заздрять молодим, когось взяли у судді ФІФА, когось не взяли.

Якщо розбирати матч, то мені прикро дивитися на емоції пана Руслана Костишина. Емоції потрібно прибирати і дивитися на ситуацію свідомо. Якби Богданов забив перший пенальті, то Колос би вів у рахунку. Кожна з команд пробила по два пенальті, просто Динамо забило двічі, а Колос – лише один раз.

Я не побачив ніякого вбивства. Навпаки, думаю, що арбітр лояльніше поставився до Колоса у цьому матчі. Якщо проглянути всі пенальті, всі ці моменти. Де Бойко вбив Колос?", - зазначив Циганик.