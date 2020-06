Помер легендарний гравець Мілана

На 73-му році пішов з життя колишній футболіст Мілана, Роми, Фіорентини і збірної Італії П'єріно Праті.

Про це повідомляє TeamMilanAC.

Він виступав на позиції центрального нападника і найбільш успішно грав саме за россонері. Він завоював з клубом сім трофеїв, одним з яких став кубок Чемпіонів (1968/69). Посідає дев'яте місце в списку найкращих бомбардирів Мілана за всю історію (102 голи).

Former Milan player Pierino Prati (1967 - 1973) has died. Our condolences to his family



🏆 Serie A: 1967–68

🏆🏆 Coppa Italia: 1971–72, 1972–73

🏆 European Cup: 1968–69

🏆🏆 European Cup Winners' Cup: 1967–68, 1972–73

🏆 Intercontinental Cup: 1969 pic.twitter.com/F4uvyjSZg9