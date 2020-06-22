Макаров: Чемпіонату Першої ліги нічого не загрожує

У Першій лізі перенесли матчі команд, у яких виявили гравців інфікованих коронавірусом.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Ситуація якоюсь мірою очікувана, тому що для цього проходять ПЛР-тестування. У Балканах - одна людина, в Русі - троє. Завтра і Балкани, і Рух пройдуть ще одне ПЛР-тестування.

Поки що попередній план такий: матч Балкани - Черкащина зміщується на один день. Там футболіст з позитивним результатом ізольований. Матч зміщуємо на 25 червня.

Матч Рух - Агробізнес перенесений попередньо на 7 липня. Поки чемпіонату нічого не загрожує", - сказав Макаров.