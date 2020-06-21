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Бельгійські ЗМІ підтверджують інтерес Андерлехта до Михайліченка

Сьогодні 10:34 265 0
Бельгійські ЗМІ підтверджують інтерес Андерлехта до Михайліченка
#Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Андерлехт дійсно проявляє інтерес до 23-річного лівого захисника Зорі Богдана Михайліченка.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Видання підкреслює, що "наявність інтересу підтверджується, проте поки неясно, чи було зроблено конкретну пропозицію".

Напередодні у вітчизняних джерелах з'явилися відомості, що Андерлехт купує Михайліченка у Зорі за 500 тисяч євро, причому ця вартість обумовлена ​​клаусулою гравця.

У нинішньому сезоні Михайліченко провів 29 офіційних матчів, відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.

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