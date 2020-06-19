Андерлехт зацікавився хавбеком Зорі

Михайліченко може перебратися до Бельгії

Джерело - Бомбардир.

Хавбеком Зорі Богданом Михайліченком цікавиться бельгійський Андерлехт.

Про це заявив журналіст Роман Бебех.

"Я чув, що по ньому є хороші пропозиції. Відкрию секрет - це Андерлехт. Щось там відбувається", - сказав Бебех.

Контракт Михайличенка із Зорею розрахований до літа 2023 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 800 000 євро.

Також відзначимо, що в нинішньому сезоні Богдан зіграв за Зорю 29 матчів, в яких забив 2 голи і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва.

Раніше, Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ.