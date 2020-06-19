Кополовець: Алієв і Мілевський були сильнішими, ніж нинішні гравці Динамо

Півзахисник Віктор Циганков - це на поточний момент лідер Динамо.

Про це заявив спортивний директор Миная Михайло Кополовець.

"Чи Алієв і Мілевський сильніші за нинішніх виконавців Динамо? Думаю що так.

А якщо з Циганковим порівняти? Циганков - це на поточний момент лідер Динамо. А тоді Алієв і Мілевський були футболістами збірної України. І яскраво, потужно вони виступали. Ви подивіться їхні ігри. Це зараз вони блогери. Послухайте, що, Мілевський - поганий футболіст? Він - шикарний футболіст! Я говорю про їхні кращі роки. Алієв - той з сорока метрів забивав! У Локомотив його забрали, в Анжи грав. А Мілевський, як він діяв у контактній боротьбі? У нього не було якоїсь швидкості. Але як він бачив поле, як він обігравав корпусом. А зараз в Динамо Буяльський дуже пристойний гравець, дуже виріс.

Вербич теж поступається в класі Мілевському та Алієву? Він іншого плану виконавець. Вербич - хороший гравець. Я не кажу, що Київ взагалі ніякий. Я просто говорю, що те Динамо було сильнішим, на мій погляд. Те Динамо реально щось вигравало, вони з Шахтарем ще буцалися. Зараз же взагалі без шансів. Ще пам'ятаю, Срна з Алієвим постійно на поле влаштовували заруби, у них там між Динамо і Шахтарем реально була заруба. А зараз і Шахтар не найсильніший. Згадайте той Шахтар: Вілліан, Дуглас Коста, Фернандіньо, Мхітарян!", - зазначив Кополовець.