Наполі веде переговори з агентами лідера Динамо

Наполі проявляє інтерес до півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

Про це повідомляє areanapoli.it.

22-річний хавбек перебував у сфері інтересів неаполітанського клубу ще рік тому.

Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі бачить в Циганкові підсилення, у разі, якщо не вдасться продовжити контракт з Хосе Кальєхоном.

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За інформацією джерела, агенти Циганкова обговорюють з керівництвом Наполі можливість переходу гравця Динамо в неаполітанський клуб.

Нагадаємо, Циганков зіграв 100-й матч за Динамо в УПЛ.