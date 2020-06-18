 Бабич: Контракт з Маріуполем до 31 липня, а після може прийти хоч Капелло | Футбол | Champion.com.ua
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Бабич: Контракт з Маріуполем до 31 липня, а після може прийти хоч Капелло

Сьогодні 21:25 245 0
ренер прокоментував можливий відхід з команди
Бабич: Контракт з Маріуполем до 31 липня, а після може прийти хоч Капелло
#Бабич, #Маріуполь

Джерело - footboom.com.

Напередодні важливих матчів недоброзичливці хочуть розгойдати молодий корабель Маріуполь.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Бабич.

"У всього нашого тренерського штабу контракти діють до 31 липня нинішнього року. Тобто, до кінця чемпіонату. Після цього може прийти хоч Фабіо Капелло, хоч хто завгодно.

Але думаю, що все це - розпускання чуток перед майбутніми найважливішими для нас іграми, перш за все - півфіналом Кубка України. Ну і, звичайно ж, ми боремося за місце в стикових матчах, що дають право на участь в єврокубках. І недоброзичливці просто хочуть розгойдати наш молодий корабель", - сказав Бабич.

Раніше, Маріуполь може очолити Остап Маркевич.

Нагадаємо, Чорноморець припинив співпрацю з Остапом Маркевичем.

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