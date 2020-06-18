Бабич: Контракт з Маріуполем до 31 липня, а після може прийти хоч Капелло

Напередодні важливих матчів недоброзичливці хочуть розгойдати молодий корабель Маріуполь.

Про це заявив головний тренер команди Олександр Бабич.

"У всього нашого тренерського штабу контракти діють до 31 липня нинішнього року. Тобто, до кінця чемпіонату. Після цього може прийти хоч Фабіо Капелло, хоч хто завгодно.

Але думаю, що все це - розпускання чуток перед майбутніми найважливішими для нас іграми, перш за все - півфіналом Кубка України. Ну і, звичайно ж, ми боремося за місце в стикових матчах, що дають право на участь в єврокубках. І недоброзичливці просто хочуть розгойдати наш молодий корабель", - сказав Бабич.