 Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В Японії знайшли тіло українського спортсмена
Сьогодні 12:00 1628 1
Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи
Сьогодні 19:10 351
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Сьогодні 13:16 489
Вернер став гравцем Челсі
Сьогодні 12:28 558
Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро
Сьогодні 11:33 2194
Наполі – Ювентус 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу
Сьогодні 08:40 1846
Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ
Сьогодні 08:10 2239
Наполі обіграв Ювентус у серії пенальті та виграв Кубок Італії
Сьогодні 00:13 934
Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо
Вчора 20:58 5104
WTA відновить сезон у серпні
Вчора 20:15 1315
Блоги
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів Valeriy Ruchka
15.06.2020 13:19 1502
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.06.2020 11:48 1558
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1364
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1890
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 574
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:55 Бокс Кроуфорд: У наступному бою я повинен битися з Пакьяо 204
20:40 Футбол Реал втратив Іско через травму 338
20:25 Футбол Кополовець: Кубок України - відмазка для Динамо 812 1
20:10 Теніс Ястремська та Костюк зіграють на турнірі у Палермо 364
19:55 Футбол Ребров: Чемпіонат Угорщини слабкіший за УПЛ? Погляньте на трибуни 528
19:40 Футбол Зоря вимагає скасувати дискваліфікацію Лєднєва 643
19:26 Футбол Асистент Луїша Каштру може покинути Шахтар 637
19:10 Футбол Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи 351
18:55 Баскетбол БК Запоріжжя підписав двох українців 696
18:40 Футбол Нападник київського Динамо зацікавив Монако 1565
18:25 Футбол Нападник збірної Вірменії близький до переходу у Зорю 1012
18:10 Футбол Захисник Шахтаря зацікавив португальський Насіунал 1080
17:55 Бокс Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві 1302
17:40 Футбол Степаненко і Мораес повернулися до загальної групи Шахтаря 1075
17:25 Футзал УЄФА змінив дати проведення кваліфікації Євро-2022 з футзалу 963
17:10 Футбол УПЛ перенесла матч Карпати - Олімпік 1160
16:55 Футбол Баварія продовжить оренду Коутінью 1068
16:40 Футбол УЄФА закликає перенести закриття трансферного вікна на 5 жовтня 1031
16:25 Теніс Світоліна може пропустити US Open-2020 1298
16:10 Футбол Лідер Шахтаря продовжує жалітися на расизм в Україні 1711
15:55 Теніс Ролан Гаррос відбудеться з глядачами 1363
15:41 Футбол Остап Маркевич може очолити Маріуполь 2616
15:27 Футбол Сабо розкритикував стадіон Миная 1578
15:13 Футбол Пятов оцінив гру Трубіна 1662
14:58 Футбол Осасуна – Атлетіко 0:5. Огляд матчу 1507

Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи

Сьогодні 19:10 351 0
Президент Динамо розповів про роботу Реброва
Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи
#Суркіс, #Ребров, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс до Сергія Реброва ставиться з величезною повагою.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Я до Реброва ставлюся з величезною повагою. Можна сказати, він ставав тренером на моїх очах. Я йому довіряв. Не кожен президент, сидячи в моєму кріслі, довірив би команду молодому тренеру. Але він виправдав довіру, вигравши двічі чемпіонство. Я аплодую Реброву і його штабу. Він два рази став чемпіоном, але провалив наступний сезон. Потім ми з ним поговорили, я йому запропонував контракт.

Актуально: Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо

Ребров хотів прибрати певну кількість футболістів. Якщо у мене з цими гравцями підписаний контракт, я їх викинути на вулицю не можу. Їх повинні купити. Якби стояло питання по одному футболісту або двом, ми б легко домовилися. Але стояв розмова по п'ятьох провідних гравцях команди, які потім ще довго грали в клубі. Багато помилок було і у Реброва. Кажуть, що ми безкоштовно запросили Гладкого, Громова, Федорчука. Але хто їм зарплату платив - Ребров або я? А вони нічого не дали для команди.

Рауль Ріанчо прийшов до мене і сказав: цих потрібно прибрати, а цих купити. Він запропонував купити гравців, які грають в Іспанії, але навіть не в Ла Лізі. Він хотів показати, що успіх Реброва - це його успіх. Але повірте мені: успіх Реброва - це успіх Реброва. Чи відкриті для нього двері в "Динамо"? Ніколи не кажи ніколи. У цьому житті можливо все. Розмови, що два рази в одну річку не входить - це не про мене", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.

Коментарі ()