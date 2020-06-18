Суркіс: Повернення Реброва? Ніколи не кажи ніколи

Президент Динамо Ігор Суркіс до Сергія Реброва ставиться з величезною повагою.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Я до Реброва ставлюся з величезною повагою. Можна сказати, він ставав тренером на моїх очах. Я йому довіряв. Не кожен президент, сидячи в моєму кріслі, довірив би команду молодому тренеру. Але він виправдав довіру, вигравши двічі чемпіонство. Я аплодую Реброву і його штабу. Він два рази став чемпіоном, але провалив наступний сезон. Потім ми з ним поговорили, я йому запропонував контракт.

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Ребров хотів прибрати певну кількість футболістів. Якщо у мене з цими гравцями підписаний контракт, я їх викинути на вулицю не можу. Їх повинні купити. Якби стояло питання по одному футболісту або двом, ми б легко домовилися. Але стояв розмова по п'ятьох провідних гравцях команди, які потім ще довго грали в клубі. Багато помилок було і у Реброва. Кажуть, що ми безкоштовно запросили Гладкого, Громова, Федорчука. Але хто їм зарплату платив - Ребров або я? А вони нічого не дали для команди.

Рауль Ріанчо прийшов до мене і сказав: цих потрібно прибрати, а цих купити. Він запропонував купити гравців, які грають в Іспанії, але навіть не в Ла Лізі. Він хотів показати, що успіх Реброва - це його успіх. Але повірте мені: успіх Реброва - це успіх Реброва. Чи відкриті для нього двері в "Динамо"? Ніколи не кажи ніколи. У цьому житті можливо все. Розмови, що два рази в одну річку не входить - це не про мене", - сказав Суркіс.