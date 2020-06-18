Нападник збірної Вірменії близький до переходу у Зорю

Міранян отримав пропозицію від луганчан

Луганська Зоря проявляє інтерес до нападника єреванського Пюніка та збірної Вірменії Артура Міраняна.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

Луганчани вже зробили пропозицію щодо трансферу 24-річного гравця. Повідомляється, що Міранян покинув Пюнік і перебуває в статусі вільного агента. Зорі він може дістатися безкоштовно.

Артур Міранян - вихованець академії донецького Шахтаря, має два паспорти, України та Вірменії. Інтереси гравця представляє агент Вадим Шаблій.

Міранян повернувся в Пюнік в лютому 2018 року і після повернення став автором 14 голів в 34 зіграних матчах. Загалом в футболці Пюніка Міранян провів 46 матчів і став автором 15 голів і 6 гольових передач.

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