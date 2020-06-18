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Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ

Сьогодні 13:58 666 0
Віктор Скрипник прокоментував наступний матч проти Десни в УПЛ
Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зорі необхідно набирати очки у всіх турах чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Тренуємося згідно з графіком. Всі переносять тренувальний процес нормально. Те, що така погода, це закономірно, так як зараз літо. У принципі, при такій погоді тренуємося і при такій же погоді граємо. Нічого незвичайного.

Важливо: Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде

Щодо Десни скажу, що це команда-претендент на ті ж місця, які хочемо зайняти і ми. Буде дуже важлива зустріч. Як би матч не закінчився, жодна з команд не перестане боротися за свої цілі.

Зустріч важлива, але не вирішальна. Я так говорив і перед матчем з Динамо. З урахуванням того, що залишається ще шість матчів, дуже важливо зараз набирати очки і не програвати. А розклади з туру в тур переглядаються і коригуються ", - сказав Скрипник.

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