Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ

Зорі необхідно набирати очки у всіх турах чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Тренуємося згідно з графіком. Всі переносять тренувальний процес нормально. Те, що така погода, це закономірно, так як зараз літо. У принципі, при такій погоді тренуємося і при такій же погоді граємо. Нічого незвичайного.

Важливо: Зоря продовжить існування, до зникнення клубу не дійде

Щодо Десни скажу, що це команда-претендент на ті ж місця, які хочемо зайняти і ми. Буде дуже важлива зустріч. Як би матч не закінчився, жодна з команд не перестане боротися за свої цілі.

Зустріч важлива, але не вирішальна. Я так говорив і перед матчем з Динамо. З урахуванням того, що залишається ще шість матчів, дуже важливо зараз набирати очки і не програвати. А розклади з туру в тур переглядаються і коригуються ", - сказав Скрипник.