Степаненко і Мораес повернулися до загальної групи Шахтаря

Гірники готуються до Олександрії

Сьогодні, 18 червня, футболісти Шахтаря провели тренування, в якому працювали Степаненко і Мораес, які повернулися в стрій після невеликих пошкоджень.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Не готуються до майбутньої зустрічі травмовані Ісмаїлі, Валерій Бондар, Максим Малишев та Майкон. Також індивідуальна програма сьогодні була у Артема Бондаренка.

Нагадаємо, що матч Шахтар - Олександрія відбудеться в суботу, 20 червня на НСК Олімпійський. Початок поєдинку - о 19:30.

Раніше, лідер Шахтаря продовжує жалітися на расизм в Україні.