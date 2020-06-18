Лідер Шахтаря продовжує жалітися на расизм в Україні

Півоборонець Шахтаря Тайсон бажає покинути Україну після того, як він почув минулої осені під час класичного дербі з Динамо звуки, які йому здалися схожими з мавпячими.

Про це заявив сам футболіст.

"Перше, що я зробив - подзвонив мамі. Вона сказала, що мені потрібно повертатися. Ніколи не думав, що зіткнуся з таким у цій країні, бо провів тут уже десять років. Мені сумно. Скільки грав, такого раніше не траплялося.

Мені хотілося зібрати свої речі і піти. Минуло кілька днів, емоції вляглися, обдумав це з холодною головою. Ми не можемо продовжувати мовчати. Не я один, хто страждає від цього на полі. Є люди, які стикаються з цим кожен день.

Добре, що весь світ об'єднався навколо історії з Джорджем Флойдом (вбитим американським поліцейським чорношкірим правопорушником – прим.). У Бразилії теж були протести з цього приводу. Це дуже важливо для нас. Ми не повинні мовчати в цей час. Ми повинні показати силу, яка у нас є.

У нас є багато сил, щоб показати людям, що ми не збираємося мовчати і будемо захищати себе до кінця", - сказав Тайсон.