Майнц обіграв Боруссію Д, Лейпциг втратив перемогу над Фортуною. Результати 32 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 червня, були зіграні матчі 32 туру чемпіонату Німеччини.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
17 червня, 32 тур
Аугсбург – Гоффенгайм 1:3 (0:0)
Голи: 0:1 – 59 Даббур, 0:2 – 62 Даббур, 1:2 – 69 Варгас, 1:3 – 89 Бебу
Баєр Леверкузен – Кельн 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 7 Бендер, 2:0 – 40 Гаверц, 2:1 – 59 Борнаув, 3:1 – 83 Діабі
Боруссія Д. – Майнц 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Буркгардт, 0:2 – 49 Матета
РБ Лейпциг – Фортуна Дюссельдорф 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Кампль, 2:0 – 63 Вернер, 2:1 – 87 Скшибскі, 2:2 – 90+2 Гоффманн
Раніше, Баварія достроково стала чемпіоном.
Нагадаємо, Армінія повернулась у Бундеслігу.