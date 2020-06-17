 Майнц обіграв Боруссію Д, Лейпциг втратив перемогу над Фортуною. Результати 32 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Майнц обіграв Боруссію Д, Лейпциг втратив перемогу над Фортуною. Результати 32 туру Бундесліги

Вчора 23:26 204 0
Несподівані результати у 32 турі Бундесліги
Майнц обіграв Боруссію Д, Лейпциг втратив перемогу над Фортуною. Результати 32 туру Бундесліги
#Боруссія, #Лейпциг, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 червня, були зіграні матчі 32 туру чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
17 червня, 32 тур

Аугсбург – Гоффенгайм 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Даббур, 0:2 – 62 Даббур, 1:2 – 69 Варгас, 1:3 – 89 Бебу

Баєр Леверкузен – Кельн 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Бендер, 2:0 – 40 Гаверц, 2:1 – 59 Борнаув, 3:1 – 83 Діабі

Боруссія Д. – Майнц 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Буркгардт, 0:2 – 49 Матета

РБ Лейпциг – Фортуна Дюссельдорф 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Кампль, 2:0 – 63 Вернер, 2:1 – 87 Скшибскі, 2:2 – 90+2 Гоффманн

Раніше, Баварія достроково стала чемпіоном.

Нагадаємо, Армінія повернулась у Бундеслігу.

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