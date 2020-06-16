Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги

Золотий гол забив поляк Левандовський

Джерело - Чемпіон.

Відбулися ще три матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.

Баварія у меншості на виїзді переграла Вердер. Ця перемога дозволила підопічним Фліка достроково стати чемпіоном Німеччини.

Уніон завдяки автоголу переграв Падерборн. Фрайбург вдома завдав поразки Герті і піднявся в єврокубкову зону.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

32 тур, 16 червня

Вердер - Баварія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Левандовський

Уніон - Падерборн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Золінскі (авт)

Фрайбург - Герта 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Гріфо, 1:1 - 66 Ібішевич, 2:1 - 71 Петерсен

Раніше, менхенгладбаська Боруссія знищила Вольфсбург у 32 турі Бундесліги.