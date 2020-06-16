Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися ще три матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.
Баварія у меншості на виїзді переграла Вердер. Ця перемога дозволила підопічним Фліка достроково стати чемпіоном Німеччини.
Уніон завдяки автоголу переграв Падерборн. Фрайбург вдома завдав поразки Герті і піднявся в єврокубкову зону.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
32 тур, 16 червня
Вердер - Баварія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Левандовський
Уніон - Падерборн 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Золінскі (авт)
Фрайбург - Герта 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Гріфо, 1:1 - 66 Ібішевич, 2:1 - 71 Петерсен
Раніше, менхенгладбаська Боруссія знищила Вольфсбург у 32 турі Бундесліги.