 Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги
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Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги

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Золотий гол забив поляк Левандовський
Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги
#Баварія, #Вердер

Джерело - Чемпіон.

Відбулися ще три матчі 32-го туру чемпіонату Німеччини з футболу.

Баварія у меншості на виїзді переграла Вердер. Ця перемога дозволила підопічним Фліка достроково стати чемпіоном Німеччини.

Уніон завдяки автоголу переграв Падерборн. Фрайбург вдома завдав поразки Герті і піднявся в єврокубкову зону.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
32 тур, 16 червня

Вердер - Баварія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Левандовський

Уніон - Падерборн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Золінскі (авт)

Фрайбург - Герта 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Гріфо, 1:1 - 66 Ібішевич, 2:1 - 71 Петерсен

Раніше, менхенгладбаська Боруссія знищила Вольфсбург у 32 турі Бундесліги.

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