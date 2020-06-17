Армінія повернулась у Бундеслігу

Армінія у наступному сезоні буде виступати у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Німецький клуб Армінія з Білефельда повертається в Бундеслігу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

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Напередодні Гамбург зіграв внічию з Оснабрюком (1:1). Завдяки цьому команда гарантувала собі одне з двох перших місць у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.

Останній раз клуб виступав у вищому німецькому дивізіоні в сезоні 2008/09.

Нагадаємо, Баварія достроково стала чемпіоном.