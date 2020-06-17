Армінія повернулась у Бундеслігу

Джерело - Чемпіон.
Німецький клуб Армінія з Білефельда повертається в Бундеслігу.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
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Напередодні Гамбург зіграв внічию з Оснабрюком (1:1). Завдяки цьому команда гарантувала собі одне з двох перших місць у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини.
Останній раз клуб виступав у вищому німецькому дивізіоні в сезоні 2008/09.
It's official: Welcome back, @arminia! 👋 pic.twitter.com/vWRYHvZSVE— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 16, 2020
Нагадаємо, Баварія достроково стала чемпіоном.