БАТЕ та Шахтар Вернидуба не виявили сильнішого у 13 турі чемпіонату Білорусі

Команди забили по два голи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 червня, у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі зустрічалися борисівське БАТЕ і солігорський Шахтар.

Гості забили швидкий гол. БАТЕ зумів зрівняти рахунок на 61 хвилині матчу. Скавиш вивів вперед вже господарів. Та вже через три хвилини підопічні Вернидуба відігралися.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

13 тур, 14 червня

БАТЕ (Борисов) - Шахтар (Солігорськ) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Іванович, 1:1 - 61 Нехайчик, 2:1 - 78 Скавиш, 2:2 - 81 Подстрєлов

Раніше, Енергетик-БДУ зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера у 13 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським та Хачеріді перемогло Торпедо-БелАЗ у 13 турі чемпіонату Білорусі.