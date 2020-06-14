БАТЕ та Шахтар Вернидуба не виявили сильнішого у 13 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 червня, у центральному матчі 13-го туру чемпіонату Білорусі зустрічалися борисівське БАТЕ і солігорський Шахтар.
Гості забили швидкий гол. БАТЕ зумів зрівняти рахунок на 61 хвилині матчу. Скавиш вивів вперед вже господарів. Та вже через три хвилини підопічні Вернидуба відігралися.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
13 тур, 14 червня
БАТЕ (Борисов) - Шахтар (Солігорськ) 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Іванович, 1:1 - 61 Нехайчик, 2:1 - 78 Скавиш, 2:2 - 81 Подстрєлов
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