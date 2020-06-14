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Каштру: На заміну Ісмаїлі у нас є дві кандидатури

Сьогодні 20:10 288 0
Фахівець прокоментував гру з Колосом
Каштру: На заміну Ісмаїлі у нас є дві кандидатури
#Каштру, #Шахтар, #Колос

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру має двох футболістів, які можуть замінити травмованого захисника Ісмаїлі.

Про це заявив сам фахівець.

"Гра сподобалася, хоча були деякі моменти. У першому таймі гравці недостатньо вичікували, володіючи м'ячем. Проходили в атаку надто швидко, не чекаючи достатньо часу, щоб розкрити оборону суперника. Подачі йшли не дуже добре. Можна було приймати більш точно рішення. Складно було проходити захист супротивника.

У другому було більше моментів. Коли пішов дощ, поле стало складним. У сильну зливу команда координувала дії. На останніх хвилинах Колос загрожував стандартами. Але ми стали грати обережніше і здобули перемогу.

Ми зробили крок вперед, щоб стати чемпіоном. Я вітаю гравців. Суперник створював нам складності 90 хвилин. Колос - сильна команда, що виконувала дуже агресивні дії, суперник ускладнив нам завдання.

Так, вже великий відрив у очках, і ми можемо стати чемпіонами вже в найближчих турах. Ми хочемо стати чемпіонами якомога раніше. Команда перемогла, і це важливо.

Складно сказати, хто закриє позицію лівого захисника. Ісмаїлі - це гравець з сильним характером, трудоголік, фанатична людина, приклад в клубі. Не хочу порівнювати будь-якого гравця з Ісмаїлі. Треба оцінити всіх хлопців і бути реалістом. На цю позицію є Маркіньос Сіпріано і є Сергій Болбат. Подивимося, хто буде найкращою опцією"", - зазначив Каштру.

Раніше, Шахтар з рахунком 1:0 переміг Колос.

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