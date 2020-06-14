 Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ

Сьогодні 18:56 1659 0
Для чемпіонства гірникам залишилося здобути одну перемогу
Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ
#Колос, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 26-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрічався з ковалівським Колосом.

На початку другого тайму матчу після передачі Марлоса Мораес відкрив рахунок. 

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
26 тур, 14 червня

Колос (Ковалівка) - Шахтар (Донецьк) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 48 Мораес

Колос: Євген Волинець, Євген Єфремов, Віталій Гавриш, Кирило Петров, Владислав Ємець, Андрій Богданов, Вадим Мілько, Євген Смирний (Денис Костишин, 75), Олег Ільїн (Мамаду Данфі, 75), Арні Вільхамссон (Євген Морозко, 52), Володимир Лисенко (Денис Антюх, 61).

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Сергій Болбат, 78), Тарас Степаненко, Алан Патрік (Тете, 84), Євген Коноплянка (Манор Соломон, 61), Тайсон, Ромеро Марлос (Віктор Коваленко, 78), Жуніор Мораєс (Фернандо, 78).

Попередження: Олег Ільїн (56) – Алан Патрік (84)

Раніше, Ісмаїлі вибув на шість місяців.

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