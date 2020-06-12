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Дмитрулін: У Реброва було більше можливостей для придбання футболістів, ніж у Хацкевича

Сьогодні 14:55 825 0
Ексгравець киян порівняв тренерів Динамо
Дмитрулін: У Реброва було більше можливостей для придбання футболістів, ніж у Хацкевича
#Дмитрулін, #Динамо, #Ребров, #Хацкевич

Джерело - Tribuna.com.

Сергій Ребров дуже здорово провів свій тренерський етап із залученням іспанських фахівців. 

Про це заявив колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін.

"Усі тренери, які були в Динамо після Лобановського - професіонали. Важко сказати. Я не можу виділити Газзаєва або Сьоміна, бо не працював з ними, не бачив їх тренувальний процес. Напевно, кожен тренер щось своє привносив.

Напевно, Ребров дуже здорово провів свій тренерський етап із залученням іспанських фахівців. Якщо порівнювати Хацкевича з Ребровим, то у Сергія було більше можливостей для покупки футболістів. У той час, коли в країні був економічний підйом, цього більше приділялося уваги.

Після того, як почалося те, що відбувається на Донбасі, не особливо багато легіонерів і сильних гравців мають бажання сюди їхати. Тому у Хацкевича особливо і вибору не було. Він успішно робив ставку на молодих футболістів, своїх вихованців. Багато пишуть, що він нічого нового не привніс. Але я не згоден з цим. Якраз він і ввів ту групу гравців в основний склад, яка зараз на перших ролях і залучається до збірної України.

Михайличенко мені подобався ще в бутність асистента Лобановського. Тепер став головним тренером. Людина пограв на високому рівні і в СРСР, і за кордоном. У нього теж є своє бачення", - сказав Дмитрулін.

Ребров працював головним тренером Динамо в 2014-2017 роках. Двічі зробив киян чемпіонами України, виграв два Кубки країни і один Суперкубок. Зараз тренує Ференцвароша.

На рахунку Хацкевича два Суперкубки України за період роботи з 2017 року по 2019-й. Наразі очолює Ротор.

Раніше, Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо.

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