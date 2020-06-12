Дмитрулін: У Реброва було більше можливостей для придбання футболістів, ніж у Хацкевича

Сергій Ребров дуже здорово провів свій тренерський етап із залученням іспанських фахівців.

Про це заявив колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін.

"Усі тренери, які були в Динамо після Лобановського - професіонали. Важко сказати. Я не можу виділити Газзаєва або Сьоміна, бо не працював з ними, не бачив їх тренувальний процес. Напевно, кожен тренер щось своє привносив.

Напевно, Ребров дуже здорово провів свій тренерський етап із залученням іспанських фахівців. Якщо порівнювати Хацкевича з Ребровим, то у Сергія було більше можливостей для покупки футболістів. У той час, коли в країні був економічний підйом, цього більше приділялося уваги.

Після того, як почалося те, що відбувається на Донбасі, не особливо багато легіонерів і сильних гравців мають бажання сюди їхати. Тому у Хацкевича особливо і вибору не було. Він успішно робив ставку на молодих футболістів, своїх вихованців. Багато пишуть, що він нічого нового не привніс. Але я не згоден з цим. Якраз він і ввів ту групу гравців в основний склад, яка зараз на перших ролях і залучається до збірної України.

Михайличенко мені подобався ще в бутність асистента Лобановського. Тепер став головним тренером. Людина пограв на високому рівні і в СРСР, і за кордоном. У нього теж є своє бачення", - сказав Дмитрулін.