Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо

Начебто, все залежить від здатності київської команди пробитися у Лігу чемпіонів

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров в новому сезоні очолить Динамо тільки в тому випадку, якщо кияни будуть не в змозі завоювати путівку в Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону в УПЛ.

Про це повідомляє Sabah.

В іншому випадку Олексій Михайличенко збереже свою посаду, а Ребров перебереться в Фенербахче.

Ребров нібито повідомив босам стамбульського клубу, що остаточне рішення щодо потенційного співробітництва прийме тільки після того, як настане ясність щодо посади головного тренера в Динамо.

Раніше, Ребров спростував чутки щодо переходу у Фенербахче.