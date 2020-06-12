Ребров відмовляє Фенербахче заради Динамо

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров в новому сезоні очолить Динамо тільки в тому випадку, якщо кияни будуть не в змозі завоювати путівку в Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону в УПЛ.
Про це повідомляє Sabah.
В іншому випадку Олексій Михайличенко збереже свою посаду, а Ребров перебереться в Фенербахче.
Ребров нібито повідомив босам стамбульського клубу, що остаточне рішення щодо потенційного співробітництва прийме тільки після того, як настане ясність щодо посади головного тренера в Динамо.
Раніше, Ребров спростував чутки щодо переходу у Фенербахче.