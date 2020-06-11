Тімо Вернер не може перейти у Челсі

Трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернер у Челсі затримується через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Рафаель Хонігштейн.

Через карантин, який викликаний коронавірусом, форвард не може вилетіти до Англії, щоб пройти офіційний медогляд.

Одночасно з цим, лікарі лондонської команди також не поїдуть до Німеччини, оскільки будуть змушені пройти двотижневу ізоляцію. Тому, "пенсіонери" будуть змушені чекати закінчення Бундесліги.

У поточному сезоні на рахунку Тімо 31 гол і 13 гольових передач в 41-му матчі сезону.

Раніше повідомлялося, що Челсі домовився щодо трансферу Вернера.

Нагадаємо, Челсі отримає кошти на два ТОП-трансфери.