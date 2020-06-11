Джерело - ua-football.com.
Трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернер у Челсі затримується через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Рафаель Хонігштейн.
Через карантин, який викликаний коронавірусом, форвард не може вилетіти до Англії, щоб пройти офіційний медогляд.
Одночасно з цим, лікарі лондонської команди також не поїдуть до Німеччини, оскільки будуть змушені пройти двотижневу ізоляцію. Тому, "пенсіонери" будуть змушені чекати закінчення Бундесліги.
У поточному сезоні на рахунку Тімо 31 гол і 13 гольових передач в 41-му матчі сезону.
Раніше повідомлялося, що Челсі домовився щодо трансферу Вернера.
Нагадаємо, Челсі отримає кошти на два ТОП-трансфери.