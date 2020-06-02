Челсі отримає кошти на два ТОП-трансфери

Челсі готує зіркові трансфери

Головний тренер Челсі Франк Лемпард отримає кошти на значне підсилення складу.

Про це повідомляє dailystar.

Челсі націлений здійснити два гучних трансфери. Пріоритетним кандидатом став оборонець Лестера та збірної Англії Бен Чілвел, прихід якого дозволить продати Маркоса Алонсо або Емерсона.

Також, Лемпард хоче мати ще одного якісного виконавця в атаці. У списку Челсі відразу три зірки Бундесліги: Джейдон Санчо (Борусія Д), Кай Гаверц (Баєр) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг) та Мусса Дембеле з Ліона.

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