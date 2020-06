Челсі домовився щодо трансферу Вернера

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер продовжить кар'єру в "у лондонському Челсі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сині виплатять за 24-річного гравця 60 млн євро відступних. З самим німцем узгоджений контракт до 2025 року з зарплатою в 10 млн євро плюс бонуси.

15% від суми трансферу отримає Штутгарт, з якого Вернер перейшов у Лейпциг в 2016 році. На цей час сторони продовжують оформлення документів.

Done deal! Timo #Werner joins #Chelsea. Blues pay his clause (€60M) to #Leipzig. He has reached an agreement until 2025 with a wages of €10M + bonuses a year. #Stuttgart (his former team) get 15% of profit. Deal completed. Exchange of documents ongoing. #transfers #CFC