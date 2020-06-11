Скрипник: Про фінансову кризу в Зорі дізнаємося з новин

Головний тренер луганчан - про фінансовий стан клубу

Фінансові питання луганської Зорі варто адресувати керівництву клубу.

Про це заявив головний тренер команди Віктор Скрипник.

"Фінансова криза у Зорі? Ми теж читаємо ці новини тільки в пресі. Але ми граємо в футбол. І ці питання варто адресувати керівництву клубу", - зазначив Скрипник.

Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса. Зазначалося, що Зоря може припинити своє існування.