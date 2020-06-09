Зоря закрила борги по зарплаті завдяки виплатам по Гомесу

Джерело - tribuna.com.
Зоря частково закрила борги по зарплатах перед футболістами шляхом траншу Крузейро по боргу за Вілліана Гомеса.
Про це повідомляє tribuna.com.
Гравцям луганського клубу за ці гроші виплатили зарплату за лютий і березень.
Зоря отримала 645 тис євро від Крузейро. Також бразильський клуб подав апеляцію по виплаті ще 1,17 млн євро луганському клубу.
Раніше повідомлялося, що Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова.
Нагадаємо, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.