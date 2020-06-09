Зоря закрила борги по зарплаті завдяки виплатам по Гомесу

У Зорі фінансові проблеми

Зоря частково закрила борги по зарплатах перед футболістами шляхом траншу Крузейро по боргу за Вілліана Гомеса.

Про це повідомляє tribuna.com.

Гравцям луганського клубу за ці гроші виплатили зарплату за лютий і березень.

Зоря отримала 645 тис євро від Крузейро. Також бразильський клуб подав апеляцію по виплаті ще 1,17 млн євро луганському клубу.

Раніше повідомлялося, що Зоря використала експрес-тести благодійного фонду Ахметова.

Нагадаємо, Зоря мінімально здолала Колос в 25 турі УПЛ.