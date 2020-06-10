Зоря може припинити своє існування

Джерело - Tribuna.com.
Луганська Зоря має серйозні проблеми з фінансуванням і може припинити своє існування.
Про це повідомляє Трибуна.
Власник клубу Євген Геллер не фінансує клуб з 2014 року. У поточній ситуації для того, щоб продовжити існування, Зорі необхідно як мінімум вийти у груповий етап Ліги Європи.
Зараз Зоря бореться навіть за потрапляння в Лігу чемпіонів. Після 25 турів УПЛ команда Віктора Скрипника ділить 2-3-тє місце в УПЛ з Динамо Київ: у клубів по 49 очок в активі.
Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса.