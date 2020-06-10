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Зоря може припинити своє існування

Сьогодні 02:50 174 0
Луганському клубу потрібно вийти e груповий етап Ліги Європи
Зоря може припинити своє існування
#УПЛ, #Зоря

Джерело - Tribuna.com.

Луганська Зоря має серйозні проблеми з фінансуванням і може припинити своє існування.

Про це повідомляє Трибуна.

Власник клубу Євген Геллер не фінансує клуб з 2014 року. У поточній ситуації для того, щоб продовжити існування, Зорі необхідно як мінімум вийти у груповий етап Ліги Європи.

Зараз Зоря бореться навіть за потрапляння в Лігу чемпіонів. Після 25 турів УПЛ команда Віктора Скрипника ділить 2-3-тє місце в УПЛ з Динамо Київ: у клубів по 49 очок в активі.

Раніше вже повідомлялося про те, що у Зорі є заборгованості перед гравцями по зарплаті. Частково погасити їх вдалося тільки завдяки траншу від Крузейро за Вілліана Гомеса.

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