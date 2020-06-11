У гравців Оболоні Бровар є бажання пікетувати Будинок Футболу з метою домогтися поновлення Першої ліги.

Про це заявив президент клубу Олександр Слободян.

"У футболістів вже вривається терпець. Вони не розуміють, чому в УПЛ продовжують турнір. Чому провідні країни Європи, деякі з яких зіткнулися з важкою формою пандемії, продовжують чемпіонати. А в Першій і Другій лігах - повний штиль.

Футболістам важко в таких умовах і перебувати, і тренуватися. Це тисне морально на людей. Це питання обговорили в клубі. Футболісти і вийшли з такою ініціативою пікетувати Будинок футболу і так далі. Звичайно, ми не хочемо цього. Ми хочемо, щоб турнір тривав в межах регламенту, який був передбачений.

Є президент УАФ Андрій Павелко, який представляє наш футбол в УЄФА. Ми звертаємося і до нього: захистіть чесні спортивні принципи. Невже вам імпонують такі закулісні ігри? Невизначеність, яка сьогодні є в Першій і Другій лігах? Наведіть лад в українському футболі. Для цього вас люди і вибрали.

Українське футбольне господарство дуже велике. Команди Першої та Другої ліг - можливо, основа великого українського футболу", - сказав Слободян.