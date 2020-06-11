Суркіс різко розкритикував дії УАФ

Ті команди, які хочуть потрапити в еліту сьогодні за договорняком – їм доведеться пройти дуже багато випробувань.

Про це заявив президент київського Динамо Ігор Суркіс.

"Я за те, щоб в Прем'єр-лігу, в нашу сім'ю, увійшли команди за спортивним принципом. Це моя позиція. Я буду її відстоювати з однієї простої причини. Тому що ми бачимо, що обмежувальні заходи зняті і футбол може бути в нашій країні. Такого чемпіонату, як у Першій лізі в цьому році, я давно не пам'ятаю. І навіть багато матчів я дивлюся.

Є клуби, які претендують на потрапляння туди за спортивним принципом, підкреслюю. Не за договірняками з нашою федерацією футболу, яка телефонує клубам і говорить про те, що треба проголосувати, щоб турнір не відбувся. А чітко за спортивним принципом. І ті команди, які хочуть потрапити в еліту сьогодні за договорняком – їм доведеться пройти дуже багато випробувань, я вам відразу скажу.

Більш того, вони скоро будуть самі грати в футбол між собою на своєму стадіоні Баннікова, це я вам гарантую. Для них буде багато сюрпризів, якщо вони сьогодні дозволять собі зробити таким чином, що три команди, які вони визначили, повинні зайти в Прем'єр-лігу. Тоді повністю підтримую Палкіна, якщо так – нехай залишається ще на один сезон 12 команд", - зазначив Суркіс.