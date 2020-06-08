Журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги

Члени виконкому УАФ, який мав затверджувати рішення, жили у Гранд Готелі, що належить президенту Руху Григорію Козловському.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Рух, нібито, на словах був за те, щоб догравати чемпіонат у Першій лізі за класичною схемою. Але чомусь цей Рух не з’явився на друге засідання Ради ліг ПФЛ, де власне проголосували за продовження чемпіонату по класичній схемі. Руху, так само як Минаю і Волині, вигідно не догравати чемпіонат. Закінчити його зараз і тоді вони за сьогоднішньою таблицею виходять до УПЛ.