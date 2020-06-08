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Журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги

Сьогодні 13:39 462 0
Болотніков - про проведення виконкому УАФ щодо догравання сезону у Першій лізі
Журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги
#Козловський, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Члени виконкому УАФ, який мав затверджувати рішення, жили у Гранд Готелі, що належить президенту Руху Григорію Козловському.

Про це заявив журналіст Сергій Болотніков.

"Рух, нібито, на словах був за те, щоб догравати чемпіонат у Першій лізі за класичною схемою. Але чомусь цей Рух не з’явився на друге засідання Ради ліг ПФЛ, де власне проголосували за продовження чемпіонату по класичній схемі. Руху, так само як Минаю і Волині, вигідно не догравати чемпіонат. Закінчити його зараз і тоді вони за сьогоднішньою таблицею виходять до УПЛ.

АктуальноМакаров: Якщо клуби не приїдуть на позачергову конференцію, тоді навіщо вони взагалі існують і в футбол грають?

І тут раптом з’ясовується, що члени виконкому, який мав затверджувати рішення, жили у Гранд Готелі, що належить президенту Руху Григорію Козловському. І раптом виконком УАФ не затверджує продовження чемпіонату. Висновки робіть самі", - зазначив Болотніков.

Нагадаємо,  УАФ рекомендувала ПФЛ скликати конференцію з приводу догравання Першої ліги.

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