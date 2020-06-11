Суркіс: Кажуть, в УАФ шампанське пили, коли обмежили відвідування матчів особам старше 60 років

Президент київського Динамо Ігор Суркіс негативно ставився до правила про недопуск на матчі УПЛ людей старше 60 років, яке потім було скасоване.

Про це заявив сам власник київського клубу.

"Карпати страждають сьогодні не зі своєї вини. Це горе. У мене сьогодні тренується 20 футболістів і 3 воротарі. Я не можу за кожного відповісти, що він не піде десь в ресторан, що не покурить кальян, що не вип'є чашку кави і не заразиться. Та й ви, журналісти, прийшли сьогодні в цей офіс, який був продезінфікований, але я вам теж не можу гарантувати 100% безпеку.

Єдине, коли треба нашій асоціації, щоб я, людина, якій 61 рік, не прийшов на стадіон, вони дуже за це билися і раділи. Навіть кажуть, що шампанське пили. Але так сталося, що розумні люди прибрали правило. Вони ж ще не радянська влада. Ми зробили все можливе, щоб справедливість перемогла. Крім усього іншого, я про себе не думав. Я би в будь-якому випадку прийшов на стадіон. Ну, так, я був би оштрафований.

Я сьогодні - президент клубу, який фінансує команду. І мені забороняють бути присутнім на матчі? Ну, це нонсенс. Я знайду, як себе убезпечити. Але сьогодні тренер воротарів Михайлов (61 рік), Євтушенко, адміністратор команди. Сьогодні це люди, які працюють на футбол. Аргументи, які були для міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра, вони абсолютно правильно відреагували. Я сидів один, навколо мене нікого не було. І це абсолютно нормально", - зазначив Суркіс.