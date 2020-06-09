Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги

Футболісти та тренери Оболонь Бровар закликали відновити чемпіонат у Першій та Другій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ми футболісти, тренери та персонал ФК Оболонь Бровар звертаємося до членів Позачергової Конференції ПФЛ та виконкому Української асоціації футболу з вимогою продовжити Чемпіонати України в Першій та в Другій Професійній футбольній лізі, оскільки рішення проти поновлення Чемпіонатів порушують право на працю футболістів, тренерів та персоналу футбольних клубів та на одержання відповідної фінансової винагороди; порушують право футболістів, тренерів та персоналу ФК на ГРУ!

Важливо: Гендиректор Оболонь-Бровар: Ми будемо звертатися в суди

Не залишайте без права на працю та засобів на існування нас та наші родини! В іншому випадку, ми залишаємо за собою право безстроково пікетувати Будинок футболу та обов‘язково звернемося до суду загальної юрисдикції!

Закликаємо всю футбольну спільноту приєднатися до нас та підтримати у відновленні Чемпіонатів!", - йдеться у заяві клубу.