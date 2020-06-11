Суркіс вказав УАФ, як використати кошти від УЄФА

Президент клубу - про здачу тестів у Першій лізі

Джерело - Чемпіон.

Якщо відновлення Першої ліги сьогодні залежить від того, що треба всім здавати тести, президент Динамо Ігор Суркіс готовий профінансувати всій Першій лізі здачу тестів.

Про це заявив сам власник київського клубу.

"Якщо відновлення Першої ліги сьогодні залежить від того, що треба всім здавати тести, я готовий профінансувати всій Першій лізі здачу тестів. Це немаленькі гроші, але я готовий профінансувати здачу тестів у Першій лізі. Тільки щоб все було чесно і прозоро. Більш того, УЄФА виділив гроші нашій федерації футболу на подолання коронавірусу. Будьте люб'язні, якщо у вашому списку є допомога Динамо, хоча я сумніваюся в цьому, ми їхньої допомоги не потребуємо. Нехай гроші спрямують на підтримку українського футболу. А вони інтриги плетуть з трьома клубами. Ну, це ганьба. Сором і ганьба. Я до цього повертаюся і буду до цього повертатися. І мовчати не буду", - зазначив Суркіс.

Нагадаємо, Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги.

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.