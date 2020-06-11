 Суркіс вказав УАФ, як використати кошти від УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Чому Гвоздик пішов з боксу
Вчора 20:12 5159 1
Суркіс різко розкритикував дії УАФ
Сьогодні 06:17 1157 1
Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році
Вчора 18:21 527
Суд відхилив апеляцію Кабміну по виплаті Суркісам 250 млн доларів
Вчора 18:05 616
Циганков повернувся до загальної групи Динамо
Вчора 14:09 815
Колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті
Вчора 13:15 4195
Промоутер пояснив рішення Гвоздика піти з боксу
Вчора 09:25 2763
Гвоздик прийняв рішення завершити кар'єру
Вчора 07:00 3624
Зоря може припинити своє існування
Вчора 02:50 3557
Мілевський у збірній туру чемпіонату Білорусі
09.06.2020 20:51 1251
Блоги
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор
Українка з 13-м розміром грудей проведе бій в Таїланді, почесним гостем шоу буде Конор Мак-Грегор Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 1294
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера
Гвоздик завершив кар'єру. ТОП-3 найкращих нокаута українського боксера Valeriy Ruchka
Вчора 10:34 1565
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram
Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram Дима Копий
09.06.2020 23:05 726
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2020 14:36 463
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда
Тайсон вшанував пам'ять Джорджа Флойда Valeriy Ruchka
09.06.2020 13:13 863
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+
Редкач жорстко потролив депутата Опозиційного блоку. Перепалка триває 18+ Valeriy Ruchka
08.06.2020 22:40 3813 2
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля
У чемпіонаті Чорногорії гравець Будучності забив гол з центру поля Valeriy Ruchka
08.06.2020 18:55 1081
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке
Скандал з тестами, перемоги Шахтаря і Динамо та зрив Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
08.06.2020 16:51 1625
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру
8 років тому розпочалося Євро-2012. Усі голи турніру Valeriy Ruchka
08.06.2020 14:07 1477
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря
Мудрик розриває світові соціальні мережі! Найкращі фінти та скіли таланта Шахтаря Valeriy Ruchka
08.06.2020 12:36 672
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош
Зубков забив феноменальний гол за Ференцварош Valeriy Ruchka
08.06.2020 11:46 3593
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
ВІДЕО. Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:50 2908
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020
Відео дня. Рік тому збірна України знищила Сербію у відборі до Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2020 13:02 1120
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ?
Опитування. Хто ваш фаворит у гонці за друге місце в чемпіонаті УПЛ? Андрій Твердохліб
07.06.2020 10:47 3779
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери
Василь Ломаченко продемонстрував справжню магію. Йому позаздрять навіть професійні жонглери Андрій Твердохліб
06.06.2020 20:22 8890 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:55 Футбол Суркіс: Кажуть, в УАФ шампанське пили, коли обмежили відвідування матчів особам старше 60 років 42
08:39 Бокс Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом 215
08:24 Футбол Сабо: Ярмоленко не повинен повторювати помилок Шевченка 914
08:08 Футбол Суркіс вказав УАФ, як використати кошти від УЄФА 670
07:19 Бокс Російський чемпіон в категорії Гвоздика відреагував на рішення українця завершити кар'єру 1213
06:17 Футбол Суркіс різко розкритикував дії УАФ 1157 1
10 Червня 2020
23:42 Футбол Баварія мінімально здолала Айнтрахт та вийшла в фінал Кубка Німеччини 1960
23:26 Бокс Красюк: Ми повинні зробити чемпіонський бій для Усика якомога швидше 2744
23:10 Формула 1 Шумахеру зроблять нову операцію 3196
22:51 Футбол Санін: Зробимо все, щоб Маріуполь з'явився і на футбольній мапі Європи 2368
22:31 ММА Менеджер Нурмагомедова: Хабібу не потрібен бій з Мак-Грегором заради 30 млн 2526
22:16 Футбол Михайленко: Гуйє може завершити кар'єру 2410
21:55 Футбол Райо Вальєкано мінімально здолало Альбасете Зозулі в 20 турі Сегунди 2730
21:38 Теніс Марченко і Калениченко виграли другі матчі на турнірі в Словаччині 2808
21:27 Футбол Атлетіко хоче продовжити оренду Карраско на ще один сезон 2648
21:12 Футбол Серебренніков: Розмови про Ярмоленка в Фенербахче - вигадки турецької преси 2909
20:51 Бокс Ф'юрі та Джошуа розділять гонорар порівну в першому бою 3514
20:38 Формула 1 Райкконен: Рішення про завершення кар'єри прийму в кінці сезону 3490
20:26 Бокс Шелестюк - про відхід Гвоздика: Саня по стопах Конора пішов 3504
20:12 Бокс Чому Гвоздик пішов з боксу 5159 1
20:11 Футбол Інгулець переглядає Зеленського, Сеницю та Литвяка 3605
19:52 Формула 1 Гран-прі Азербайджану не відбудуться в 2020-му році 3023
19:36 Футбол Поліція закрила кримінальну справу щодо расизму в матчі Шахтар - Динамо 3501
19:24 Бокс Ф'юрі: Це офіційно. Мій бій з Джошуа узгоджений на наступний рік 3169
19:07 Футбол Михайленко: Дніпру-1 цікаві Циганков та Вербич 3649

Суркіс вказав УАФ, як використати кошти від УЄФА

Сьогодні 08:08 670 0
Президент клубу - про здачу тестів у Першій лізі
Суркіс вказав УАФ, як використати кошти від УЄФА
#Суркіс, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Якщо відновлення Першої ліги сьогодні залежить від того, що треба всім здавати тести, президент Динамо Ігор Суркіс готовий профінансувати всій Першій лізі здачу тестів.

Про це заявив сам власник київського клубу.

"Якщо відновлення Першої ліги сьогодні залежить від того, що треба всім здавати тести, я готовий профінансувати всій Першій лізі здачу тестів. Це немаленькі гроші, але я готовий профінансувати здачу тестів у Першій лізі. Тільки щоб все було чесно і прозоро.

Більш того, УЄФА виділив гроші нашій федерації футболу на подолання коронавірусу. Будьте люб'язні, якщо у вашому списку є допомога Динамо, хоча я сумніваюся в цьому, ми їхньої допомоги не потребуємо. Нехай гроші спрямують на підтримку українського футболу. А вони інтриги плетуть з трьома клубами. Ну, це ганьба. Сором і ганьба. Я до цього повертаюся і буду до цього повертатися. І мовчати не буду", - зазначив Суркіс.

Нагадаємо, Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги.

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.

Коментарі ()