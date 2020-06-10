 Заява Інгульця: Регламент ПФЛ - не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород - Луцьк | Футбол | Champion.com.ua
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Заява Інгульця: Регламент ПФЛ - не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород - Луцьк

Сьогодні 15:25 357 0
Інгулець виступив із заявою напередодні позачергової конференції ПФЛ
Заява Інгульця: Регламент ПФЛ - не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород - Луцьк
#Інгулець, #ПФЛ

Джерело - ФК Інгулець.

Спроба відсидітися, вибравши пасивний нейтралітет при дограванні Першої ліги - позиція слабких безхарактерних людей.

Про це заявляє ФК Інгулець.

"Конференція ПФЛ у Києві, сподіваємось, стане жирною крапкою в цій багатомісячній безглуздій і нещадній сазі злого умислу та здорового глузду, що поставила український футбол нижчих ліг на межу фізичного зникнення.

До вимушеної зупинки сезону на карантин ми пишалися рівнем змагань Першої ліги в частині неймовірної конкуренції, щільності в турнірній таблиці, непередбачуваності розв'язки цього багатомісячного футбольного марафону. Здавалося, ніщо не може затьмарити свято футболу, але після зимових зборів все відразу обвалилося, дроти оголилися, напруга стала зашкалювати.

Послідовну позицію ФК Інгулець ми не один раз викладали письмово й усно, публічно й неформально. Ще раз повторимо: Регламент змагань - це не туалетний папір в нужнику біля траси Ужгород - Луцьк. Це непорушний документ, футбольна Конституція і дограти сезон з урахуванням всіх обставин - наш святий обов'язок.

А якщо в Миная є сумнів, що виконання медичного протоколу їм під силу, відмовляйтеся від професійного статусу, опускайтеся в аматори і грайте спокійно в регіональних змаганнях, де все набагато простіше, спокійніше і безпечніше.

Так само бажаємо ФК Волинь в найближчі години визначитися з "орієнтацією", адже як кажуть медики, тривала "стриманість" після 40-ка років загрожує розвитком серцево-судинних захворювань і букетом інших вкрай неприємних хвороб. Якщо без іронії, спроба відсидітися, вибравши пасивний нейтралітет - позиція слабких безхарактерних людей. Головне, про що не варто забувати - карма! Зґвалтування Десни і подальша "переможна хода" того Вереса ще свіжі в пам'яті. Хочеться риторично запитати колег з Миная і Луцька: "Скажіть, ви схожим за стилем підкилимним шляхом хочете потрапити в УПЛ? Чи не гидуєте?".

Нагадаємо, що схожі думки щодо зупинки чемпіонату панували і в УПЛ, але Динамо і пан Суркіс відстояли свою позицію і Прем’єр-ліга "зламала зуби". Об позицію нашого клубу і президента в свою чергу зламає зуби ПФЛ", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги.

Раніше, журналіст розповів, як УАФ допомагає Руху вийти до Прем'єр-ліги.

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