Колишній керівник селекційної служби Шахтаря: В Україні взагалі немає креативних гравців

Менеджер розповів про свої переваги в підборі кадрів для команди

Ян Штреер, який кілька днів тому був призначений на посаду спортивного директора Твенте, не став би швидко підписувати когось із українських футболістів.

Про це заявив сам менеджер.

"Коли я працював в Шахтарі, то відправляв скаута до Бразилії. Я все ще на зв'язку з ним, і сьогодні він дзвонив мені по деяких гравцям. Також у мене був скаут в Аргентині, який зараз працює в Базелі. Скрізь, в кожній країні, я знаю людей і маю контакти. Але у мене є певні переваги по гравцях з певних країн, а не звідусіль. Мені подобаються креативні футболісти. Думаю, що бразильці - відмінні гравці. Також вважаю, що африканці - це відмінні футболісти. В Україні взагалі немає креативних гравців, тому вони завжди запрошують їх з-за кордону. Саме тому я б не став швидко підписувати когось із українських футболістів. Ми не дуже хочемо цього", - заявив Штреєр.

Ян Штреєр з 2007 по 2010 роки був керівником селекційної служби Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар повернув історичні плакати Динамо на Олімпійському.

Раніше Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.