Колишній керівник селекційної служби Шахтаря: В Україні взагалі немає креативних гравців

Джерело - twentefans.nl.
Ян Штреер, який кілька днів тому був призначений на посаду спортивного директора Твенте, не став би швидко підписувати когось із українських футболістів.
Про це заявив сам менеджер.
"Коли я працював в Шахтарі, то відправляв скаута до Бразилії. Я все ще на зв'язку з ним, і сьогодні він дзвонив мені по деяких гравцям. Також у мене був скаут в Аргентині, який зараз працює в Базелі. Скрізь, в кожній країні, я знаю людей і маю контакти. Але у мене є певні переваги по гравцях з певних країн, а не звідусіль.
Мені подобаються креативні футболісти. Думаю, що бразильці - відмінні гравці. Також вважаю, що африканці - це відмінні футболісти. В Україні взагалі немає креативних гравців, тому вони завжди запрошують їх з-за кордону. Саме тому я б не став швидко підписувати когось із українських футболістів. Ми не дуже хочемо цього", - заявив Штреєр.
Ян Штреєр з 2007 по 2010 роки був керівником селекційної служби Шахтаря.
Нагадаємо, Шахтар повернув історичні плакати Динамо на Олімпійському.
Раніше Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.