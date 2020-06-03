Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде

Нігерійський форвард дограє сезон в Туреччині

Нападник Оларенваджу Кайоде продовжить кар'єру в турецькому Газішехір Газиантеп до завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє Sport.ua.

Керівництво донецького клубу схвалило продовження оренди Кайоде до 31 липня. При цьому, турки не будуть в найближчі два місяці платити зарплату гравцеві.

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Відзначимо, що в поточному сезоні нігерійський форвард зіграв 24 матчі, відзначившись 9 голами і 7 асистами.

Нагадаємо, Шахтар завдяки дублю Марлоса переграв Динамо.