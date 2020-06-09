Перша ліга не може розпочати наступний сезон, поки не завершиться УПЛ.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"За нашими проєктами наступний сезон плануємо розпочати на початку вересня. Тут потрібно підкреслити, що в будь-якому випадку, ми не можемо розпочати наступний сезон раніше середина серпня, тому що ми чекаємо, як закінчиться чемпіонат УПЛ, звідки до нас повинна перейти команда, яка займе останнє місце.

У них закінчується все в кінці липня, пару тижнів мінімум потрібно на міжсезоння. Тобто раніше середини серпня ми не почнемо ніяк, хіба що, якщо Прем'єр-Ліга також достроково зупиниться. Тому немає великої різниці між серединою серпня і початком вересня. Тому ми закликаємо клуби - давайте дограємо цей сезон і розпочнемо наступний", - розповів Макаров.