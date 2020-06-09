 У ПФЛ наступний сезон Першої ліги планують розпочати у вересні | Футбол | Champion.com.ua
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У ПФЛ наступний сезон Першої ліги планують розпочати у вересні

Сьогодні 19:56 928 0
Сергій Макаров прокоментував старт наступного сезону у Першій лізі
У ПФЛ наступний сезон Першої ліги планують розпочати у вересні
#ПФЛ, #Перша ліга, #Макаров

Джерело - ua-football.com.

Перша ліга не може розпочати наступний сезон, поки не завершиться УПЛ.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"За нашими проєктами наступний сезон плануємо розпочати на початку вересня. Тут потрібно підкреслити, що в будь-якому випадку, ми не можемо розпочати наступний сезон раніше середина серпня, тому що ми чекаємо, як закінчиться чемпіонат УПЛ, звідки до нас повинна перейти команда, яка займе останнє місце.

У них закінчується все в кінці липня, пару тижнів мінімум потрібно на міжсезоння. Тобто раніше середини серпня ми не почнемо ніяк, хіба що, якщо Прем'єр-Ліга також достроково зупиниться. Тому немає великої різниці між серединою серпня і початком вересня. Тому ми закликаємо клуби - давайте дограємо цей сезон і розпочнемо наступний", - розповів Макаров.

Нагадаємо, Оболонь Бровар закликала відновити чемпіонат Першої ліги.

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