Відомого колишнього коментатора 2+2 Володимира Кобелькова за коментування матчів чемпіонату світу у Росії хейтили навіть собаки.

Про це заявив сам коментатор.

"Мене і собаки хейтили. Дуже багато подій наклалося тут. Свого часу ми зі Славою Фрідманом коментували матчі Дніпра у Лізі Європи, коли команда Маркевича вийшла у фінал. А тоді Дніпро вважався чи не найбільш патріотичним клубом. І мене довго асоціювали з Дніпром, Зозулею, Федецьким, Ротанем ... Я тоді прожив весь сезон з Дніпром. І тут я переходжу на Інтер, на чемпіонат світу в Росії. Тоді мені здорово дісталося. Коли в перший день ЗМІ написали, що я буду коментувати турнір - 700-800 людей у Facebook мені постукали.

Напевно, мене має право засуджувати Роберто Моралес, він був в зоні АТО. Були люди, які писали публічно, як можна було піти з "плюсів" на Інтер. І ці ж люди за місяць - за два до цього могли туди поїхати працювати, на цей чемпіонат світу. Просто все різко змінилося, і трансляція виявилася в Інтера. Я постарався абстрагуватися від того, що чемпіонат проходить у Росії. По-моєму, навіть не особливо і міста називав, в яких матчі проходили. Назва стадіону і поїхали, футбол", - зазначив Кобельков.