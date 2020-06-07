Шевченко продовжив контракт зі збірною України

Андрій Павелко прокоментував новий контракт головного тренера збірної України Андрія Шевченка

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжив контракт з Українською асоціацією футболу.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Новий контракт із 43-річним фахівцем розрахований на 2,5 роки – до кінця 2022-го.

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"З радістю повідомляємо, що УАФ прийняла рішення продовжити контракт з Андрієм Шевченком до 31-го грудня 2022 року", - розповів Павелко.

Раніше стало відомо, коли Шевченко підпіше новий контракт з УАФ.