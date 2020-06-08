Шевченко прийшов у збірну на брехні, - коментатор

Спортивний журналіст Вадим Скічко розповів, не має бажання коментувати матчі за участю збірної України.

Про це розповів сам коментатор.

"Мені не подобаються дві речі: головний тренер і натуралізація. Головний тренер 3-4 роки сидів в Лондоні. Взагалі я за те, щоб люди кайфували від життя. Головне, щоб потім не постало питання, а де ж гроші взяти? Давайте поїдемо до темних людей, у них ніколи не було футболу, зараз прийдемо і налагодимо. Мені не сподобалося, як Шевченка призначили головним тренером. Збірна провалилася на Євро, всіх звільнили, Заварова викинули, а він залишився. По-людськи так не роблять. Не розумію людей, які на брехні прийшли.

Результат? Для мене результат - не головне. Саме в цій ситуації. Вони дають результат, але якою ціною. Є умовна збірна Азербайджану з футзалу, в якій майже всі бразильці натуралізовані. Уявіть, що вони дають результат. Мені було б нецікаво на таке ходити", - сказав Скічко.