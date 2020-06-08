Павелко: Окремі рішення УАФ в боротьбі з договірними матчами не мають аналогів в світі

Завдяки професіональній роботі юристів УАФ вдалося захистити важливі очки, здобуті в перших поєдинках кваліфікації Євро-2020 із командами Португалії та Люксембургу.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Українська асоціація футболу залишається в авангарді національних асоціацій Європи й у боротьбі з договірними матчами. Кілька років тому ми почали процес очищення нашого футболу від цієї ракової пухлини. Саме за нашою ініціативою набув чинності профільний закон в Україні, а окремі рішення УАФ на цьому напрямку не мають аналогів у світі.

Підтвердження CAS наших позицій у процесі Олімпіка, а також у "маріупольській справі", яка розглядалася раніше, свідчить про нашу абсолютну неупередженість і чітке дотримання міжнародного спортивного права.

Важливим у звітний період став і позитивний для УАФ результат розгляду справи Мораеса. Завдяки професіональній роботі наших юристів нам вдалося захистити важливі очки, здобуті в перших поєдинках кваліфікації Євро-2020 із командами Португалії та Люксембургу", - розповів Павелко.