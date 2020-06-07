Українські зірки спорту допомогли зібрати гроші для 68 дітей клініки Охматдит

Джерело - Чемпіон.

В акції #станькуміром, яка була присвячена до міжнародного Дня захисту дітей, одними з найпопулярніших лотів стали м'ячі з автографами футболістів Динамо.

Київський клуб та ціле сузір’я відомих вітчизняних спортсменів виступили партнерами благодійного проєкту, організатором якого стала платформа PayphoneX та фонд Таблеточки. Всі зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, що перебувають на лікуванні від раку в національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит.

В рамках проєкту можна було замовити мотиваційне відеопривітання від футболістів Динамо Сергія Сидорчука, Георгія Бущана і Олександра Караваєва. А також автографи гравців команди на фірмовому "динамівському" м'ячі. Останній лот користувався підвищеною популярністю. У підсумку за три дні акції було зібрано 112 484 грн і більшість учасників проєкту вирішили продовжити збір коштів.

"Чужої біди не буває, а особливо боляче, якщо непроста ситуація стосується дітей, - зазначив капітан Динамо Сергій Сидорчук. - Але будь-яку проблему можна вирішити спільними зусиллями. Сподіваюся, що ми не тільки змогли дати шанс на щасливе життя маленьким дітлахам, а й привернули увагу до існуючої проблеми".

"Благодійність, а тим більше допомога дітям - соціальна відповідальність, - вважає Георгій Бущан. - Їх посмішки, сміх, щасливі обличчя і надія на одужання - головна нагорода, яка особисто мені додає сили в житті. Сподіваюся, що цей проєкт стане початком великої справи, до якої приєднаються якомога більше людей".

Також в акції взяли участь дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Слава Медведенко, багаторічний лідер збірної України з тенісу Сергій Стаховський, легенда українського велоспорту, спортивний директор американської команди Світового туру "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, єдина в історії України чемпіонка світу з професійного боксу Аліна Шатернікова, олімпійська чемпіонка-2014 з біатлону Олена Підгрушна, олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко (лижна акробатика), триразова чемпіонка світу в категорії фітнес-бікіні Анна Круковська, велогонщиця Яна Беломоїна і цілий ряд зірок шоу-бізнесу.

"Для багатьох публічних особистостей акція #станькуміром стала єдино можливим способом традиційно проявити благодійність у День захисту дітей. Ми змогли забезпечити персональне спілкування, підтримати зв'язок зірок з фанами в умовах самоізоляції і забезпечити прозоре надходження коштів до фонду Таблеточки. Ми раді, що наш продукт дозволяє реалізовувати такі проекти і залучати до них все більше українців. Окрема подяка за підтримку акції київському "Динамо" - повідомив керівник проєкту PayphoneX Олексій Пилипчук.

PayphoneX - платформа для особистого спілкування зірок з фанами. Слідкуйте за анонсами улюблених зірок спорту і приєднуйтесь до допомоги дітям.