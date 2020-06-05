Експерт дав пораду керівництву Динамо

Джерело - Чемпіон.

Керівництву київського Динамо потрібно повернути Сергія Реброва на тренерський місток.

Про це заявив колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу!", - написав Левченко.

Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 5, 2020

Раніше повідомлялося, що Сьомін може повернутися у Динамо.

Також, Динамо цікавилось турецьким тренером.