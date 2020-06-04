Сьомін може повернутися у Динамо

Юрій Сьомін втретє може очолити Динамо

Одним з головних кандидатів на посаду головного тренера київського Динамо є 73-річний російський спеціаліст Юрій Сьомін, який до недавнього часу тренував московський Локомотив.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Актуально: Сьомін покинув Локомотив

Всі розбіжності та непорозуміння між Сьоміним і президентом Динамо Ігорем Суркісом, які призвели до відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому. Конфліктна ситуація, яка мала місце, повністю забута.

У нещодавньому інтерв'ю Сьомін, згадуючи період роботи в Києві, визнав помилкою те, що він залишив Динамо після виграшу чемпіонського титулу у 2009-му році.

Сьомін тренував київське Динамо з 2008-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки.

Раніше, Сьомін заявляв, що не просив у Суркіса придбати Мессі або Роналду.