Динамо підшукало заміну Михайличенку у Туреччині

Ерол Булут може очолити Динамо

Динамо цікавиться головним тренером Аланьяспора Еролом Булутом.

Про це повідомляє Fotospor.

За інформацією джерела, президент Динамо Ігор Суркіс шукає заміну Олексію Михайличенку. Булут розглядається, як пріоритетний варіант, оскільки він має досвід виступів в УПЛ (за донецький Металург в 2007-2009 роках).

Джерело стверджує, що Булут володіє українською. Повідомляється, що турецького фахівця запропонував спортивний директор Динамо Володимир Безсонов.

Також на 45-річного Булута претендує Фенербахче.

Раніше, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.