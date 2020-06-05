 Йовичевич виділив гравця молодіжної команди Динамо, який йому найбільше сподобався | Футбол | Champion.com.ua
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Йовичевич виділив гравця молодіжної команди Динамо, який йому найбільше сподобався

Сьогодні 14:10 1411 0
У протистоянні Юнацької ліги УЄФА U-19 - Києва і Загреба
Йовичевич виділив гравця молодіжної команди Динамо, який йому найбільше сподобався
#Йовичевич, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру загребського Динамо Ігорю Йовичевичу, який донедавна очолював юнацьку команду клубу, у протистоянні в плей-оф Юнацької Ліги УЄФА із київським Динамо найбільше сподобався гравець Артем Шулянський.

Про це заявив сам фахівець.

"На той момент я бачив команду, яка мала автоматизм у фазі атаки. Діяла за системою 4-1-4-1, чітко був організований пресинг, хто йде на кого, на якого з центральних захисників Ісаєнко йде перший у пресинг.

Кияни грали вдома, грали агресивно. Перед грою ми симулювали таку ж команду, як Динамо з його високим пресингом. Шукали шляхи, як грати у футбол проти них. Бо є ризик, що перша лінія пресингу відбирає м’яча і маєш атаку за 50 метрів до своїх воріт.

Сподобалось, що я побачив на полі не анархію, а добре організовану команду. Дуже небезпечну в контратаках із дуже вертикальним футболом.

І Ісаєнко, і Цитаїшвілі - два гравці, які сподобалось… Але був ще лівий крайній форвард. Дуже швидкий… Артем Шулянський", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Ігор виступав у складі зелено-білих з 2002 по 2004 роки, а в сезоні 2014/15 тренував львівську команду. Після зелено-білих очолював словенський Целє та другу команду Динамо Загреб. У квітні 2020-го став головним тренером рідної команди.

Раніше повідомлялося, що Сьомін може повернутися у Динамо.

Також, Динамо цікавилось турецьким тренером.

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